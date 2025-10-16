Paracchini ad Art Shopping al Carrousel du Louvre

Dal 17 al 19 ottobre, l’energia creativa di Massimo Paracchini approda al Carrousel du Louvre: Artbox.Groups di Zurigo lo ha invitato a presentare in video una sua opera durante Art Shopping, appuntamento clou della Paris Art Week. Un’occasione che riunisce voci emergenti e autori affermati nel cuore pulsante di Parigi. Un invito internazionale nel cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Paracchini ad Art Shopping al Carrousel du Louvre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

NUOVA SEDE DEL CENTRO EDUCATIVO FILÒ A ROMAGNANO SESIA È stata inaugurata la seconda sede del Centro Educativo Filò a Romagnano Sesia! Alla giornata erano presenti il Vice Sindaco Tariello e l’Assessore Paracchini, a testimonian - facebook.com Vai su Facebook

MASSIMO PARACCHINI ESPONE AL CARROUSEL DU LOVRE A PARIGI - Groups di Zurigo a video esporre un'opera dal 17 al 19 di ottobre nel rinomato Carrousel du Louvre situato nel cuore di Parigi a pochi passi dalla Piramid ... Lo riporta piemontepress.it

L’artista Massimo Paracchini espone a Parigi - Groups di Zurigo a video esporre un’opera dal 17 al 19 di ottobre nel rinomato Carrousel du Louvre situato nel cuore di Parigi. Riporta corrierenazionale.it

La pittrice ravennate Laura A. Caviglia all’Art fair shopping Carrousel du Louvre a Parigi - Caviglia, dopo Ravenna, Firenze, Roma, Venezia, Londra e Innsbruck, ha avuto l’onore di partecipare nei giorni scorsi ad un ... Lo riporta ravennanotizie.it