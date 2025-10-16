Papa | Fame deliberata è crimine guerra
12.05 "Mobilitare tutte le energie in uno spirito di solidarietà, affinché nel mondo a nessuno manchi cibo, sia in quantità sia in qualità". Così Papa Leone XIV alla Fao, per la Giornata mondiale dell'alimentazione. E così si "porrà fine alla negazione della dignità umana,a persone costrette ad abbandonare le proprie case e agli ostacoli per l'intesa tra popoli". Si arriva a "Fame Zero" con "volontà reale", no parole. "Bimbi malnutriti sono segno di economia senz'anima.L'uso della fame come arma di guerra è crimine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Il Papa: l'uso della fame come arma di guerra è un crimine #papaleone #fame #16ottobre - X Vai su X
Domani #PapaLeoneXIV visita la FAO, che celebra 80 anni di impegno contro la fame. La prima visita del Pontefice alla sede dell’agenzia Onu coincide con la Giornata mondiale dell’alimentazione. L’Osservatore della Santa Sede Chica Arellano: dal Papa un - facebook.com Vai su Facebook
L’appello di Papa Leone alla Fao: “La battaglia contro la fame è di tutti” - Il discorso del Pontefice in occasione dell’80° anniversario dell’Organizzazione. Come scrive quotidiano.net
Il Papa Leone XIV: 'L'uso della fame come arma di guerra è un crimine' - 'I bimbi malnutriti sono segno di un'economia senz'anima' (ANSA) ... Segnala ansa.it
Il Papa alla Fao a Roma: «L'uso della fame come arma di guerra è un crimine» - Leone XIV e il presidente della Repubblica Mattarella per la Giornata mondiale dell'alimentazione in occasione dell'80esimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'a ... Lo riporta roma.corriere.it