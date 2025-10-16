Papa | Fame deliberata è crimine guerra

16 ott 2025

12.05 "Mobilitare tutte le energie in uno spirito di solidarietà, affinché nel mondo a nessuno manchi cibo, sia in quantità sia in qualità". Così Papa Leone XIV alla Fao, per la Giornata mondiale dell'alimentazione. E così si "porrà fine alla negazione della dignità umana,a persone costrette ad abbandonare le proprie case e agli ostacoli per l'intesa tra popoli". Si arriva a "Fame Zero" con "volontà reale", no parole. "Bimbi malnutriti sono segno di economia senz'anima.L'uso della fame come arma di guerra è crimine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

