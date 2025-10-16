Papa Leone XIV alla Fao | La fame deliberata nei conflitti è un crimine di guerra

Il discorso del Papa è stato in spagnolo e si è concentrato sulla necessità di intervento in un settore che oggi dovrebbe essere più che mai centrale. "Porre fine a questi mali non è solo responsabilità di imprenditori, funzionari pubblici o politici. È un problema alla cui soluzione dobbiamo contribuire tutti: agenzie internazionali, governi, istituzioni pubbliche, Ong, enti accademici e società civile". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

