Papa Leone per 80 anni Fao lancia appello al mondo | obiettivo fame zero è possibile

16 ott 2025

L’obiettivofame zero” è possibile solo con una reale volontà. Papa Leone intervenuto alla Fao lancia l’appello al mondo. In collegamento Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone per 80 anni fao lancia appello al mondo obiettivo fame zero 232 possibile

© Tv2000.it - Papa Leone per 80 anni Fao lancia appello al mondo: obiettivo “fame zero” è possibile

