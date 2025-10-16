Papa Leone per 80 anni Fao lancia appello al mondo | obiettivo fame zero è possibile
L’obiettivo “fame zero” è possibile solo con una reale volontà. Papa Leone intervenuto alla Fao lancia l’appello al mondo. In collegamento Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Fao Papa #Leone "L'uso della fame come arma di guerra è un crimine. occorre porre rimedio a questo scandalo". - X Vai su X
Tv2000. . ++#PapaLeoneXIV: uso della #fame come #arma di #guerra è un #crimine ++ Il #Papa nel discorso alla #Fao: "Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma da guerra, contraddicendo tutta l’opera di sensibilizzazio - facebook.com Vai su Facebook
Cerimonia per 80 anni Fao, l'arrivo di Papa Leone accolto dagli applausi - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 L'arrivo di Papa Leone XIV alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Scrive la7.it
Fao, Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell'agenzia Onu - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fao, Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell'agenzia Onu ... tg24.sky.it scrive
L'applauso per Papa Leone XIV all'arrivo alla cerimonia per gli 80 anni della Fao - L'arrivo di Papa Leone XIV alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Scrive msn.com