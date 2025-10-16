Papa Leone alla Fao | L’uso del cibo come arma è un crimine di guerra Il discorso per la Giornata mondiale dell’alimentazione
«Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma da guerra ». Ad affermarlo è stato Papa Leone XIV nel suo discorso alla Fao, in occasione degli 80 anni dalla fondazione dell’organizzazione dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura. «Con dolore, siamo testimoni dell’uso continuo di questa crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini alla fame », ha detto il pontefice, «dobbiamo porre rimedio a questo scandalo». Nella Giornata mondiale dell’alimentazione, la Fao ha aperto a Roma il Museo e rete per l’alimentazione e l’agricoltura. All’evento inaugurale di stamattina 16 ottobre era presente anche il capo dello stato Sergio Mattarella, che ha parlato di un «triste paradosso», quello per cui «mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni». 🔗 Leggi su Open.online
