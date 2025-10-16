Papa Gio Run un assegno da 40mila euro per l’Associazione Paolo Belli
L’EVENTO. Serata di gala per la consegna ufficiale della donazione. La cifra raccolta durante la corsa non competitiva dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
Volete sapere quanto abbiamo raccolto nella 5’ edizione della Papa Gio Run da donare all’associazione Paolo Belli? Vi aspettiamo Giovedì 16 ottobre. Biglietti acquistabili su www.papagiorun.it - facebook.com Vai su Facebook
Papa Gio Run, un assegno da 40mila euro per l’Associazione Paolo Belli - Giovedì 16 ottobre, all’Hotel Radisson Blu a Chorus Life, è andata in scena la serata di gala per la consegna ufficiale ... Scrive ecodibergamo.it
“Papa Gio Run – Una corsa per Belli”: un appuntamento di sport e solidarietà - Sabato 7 giugno la città si prepara ad accogliere la quinta edizione della “Papa Gio Run – Una corsa per Belli”, evento benefico organizzato da Podisti Insonni ASD. bergamonews.it scrive
«La solidarietà che corre»: oltre 2.700 persone alla Papa Gio Run -Foto - Oltre 2700 persone hanno sfidato il caldo intenso, partecipando oggi pomeriggio alla 5ª edizione della corsa non competitiva «Papa Gio Run», organizzata dalla Podisti ... Come scrive ecodibergamo.it