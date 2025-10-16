Paolo Rossi rivela | Il concetto di ‘doppiopesismo’ nel calcio e verso la Juventus La spiegazione con riferimento anche a Calciopoli! – VIDEO

Paolo Rossi, giornalista di , ha spiegato il concetto di doppiopesismo nel calcio e verso la Juve. Ecco cosa ha detto – VIDEO. Nella nuova puntata di Primo Tempo su , il giornalista Paolo Rossi ha analizzato il concetto di doppiopesismo nel calcio, con particolare riferimento alla Juve. Ecco le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «In Italia il doppiopesismo io lo applico a un personaggio che – anche con giustezza sia ben chiaro perché è stato un grande arbitro – è Pierluigi Collina. Ha fatto una carriera di livello mondiale ed era coinvolto, ma non banalmente, in intercettazioni molto chiare di lui che andava al ristorante con un dirigente di un’altra squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paolo Rossi rivela: «Il concetto di ‘doppiopesismo’ nel calcio e verso la Juventus». La spiegazione con riferimento anche a Calciopoli! – VIDEO

