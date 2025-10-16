Paolo nuove sequestri nell' ambito delle indagini sul 15enne che si è tolto la vita
Proseguono le indagini sul suicidio di Paolo, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano poco più di un mese fa. La procura di Cassino ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e sta cercando di chiarire ogni aspetto della vicenda, esaminando messaggi e chat. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Come nasce il Progressive Park di Vigne Nuove? Lo racconta Paolo Emilio Marchionne, presidente del Municipio Roma III : un progetto di rigenerazione urbana sostenuto dalla Commissione Europea, per restituire al quartiere un nuovo spazio pubblico da viv - facebook.com Vai su Facebook
Pier Paolo Minguzzi, carabiniere ucciso nell'87: ergastolo a due ex colleghi, la svolta grazie a un'analisi fonica - Due condanne all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, reato che ha provocato la morte di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, nel Ravennate, carabiniere di leva trovato ... Riporta leggo.it