Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi portano al Lirico Giorgio Gaber il disagio mentale tra i giovani

Milano, 16 ottobre 2025 – E pensare che l’idea è venuta in spiaggia. Durante una vacanza. Che uno va al mare a rilassarsi e torna indietro con il desiderio di fondare una realtà che si occupi di sensibilizzare sulla salute mentale dei più giovani. Nasce così “C’è Da Fare ETS”, associazione fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi che in soli due anni è riuscita a gettare nuova luce sul problema. Offrendo concretissimi aiuti al territorio. Progetto da sostenere. Magari mentre ci si diverte a teatro. Come succede domani al Lirico Giorgio Gaber con “C’è Da Ridere”, format dedicato alla comicità (ma non solo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi portano al Lirico Giorgio Gaber il disagio mentale tra i giovani

