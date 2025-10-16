Paolini doppio colpo | travolge Kudermetova le Finals sempre più vicine

All'esordio nel torneo di Ningbo Jasmine vince 6-2 7-5 e vola ai quarti dove troverà Bencic. Il successo consolida l'ottavo posto nella Race. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

