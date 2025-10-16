Paolini doppio colpo | travolge Kudermetova le Finals sempre più vicine
All'esordio nel torneo di Ningbo Jasmine vince 6-2 7-5 e vola ai quarti dove troverà Bencic. Il successo consolida l'ottavo posto nella Race. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A UN PASSO DALLA STORIA Jannik Sinner già qualificato in singolare maschile, Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile: ma c’è di più! Dopo l’anno scorso, l’Italia del tennis è di nuovo vicinissima ad avere almeno un rappresentante in ogni s - X Vai su X
Rinunciare al doppio e puntare tutto, anche per non avere rimpianti, nel singolare che all'altezza dei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan si chiama Iga Swiatek. Partita durissima per Jasmine Paolini contro la ex numero 1 al mondo (ore numero 2) che in qu - facebook.com Vai su Facebook
Wuhan Open: Paolini travolge Swiatek e vola in semifinale - Jasmine, ancora in corsa per un posto alle Finals di Riyadh, batte per la prima volta in carriera la polacca, n. msn.com scrive
Italia, che rimonta in Bjk Cup: Ucraina ko e azzurre in finale con Paolini-Errani - Le azzurre, campionesse in carica, si sono imposte oggi, venerdì 19 settembre, in semifinale in rimonta ... Da adnkronos.com
Italia-Ucraina 2-1, la semifinale di Billie Jean King Cup risultato: Errani e Paolini vincono il doppio, azzurre in finale - Per il terzo anno consecutivo, l'Italia giocherà la finale della Billie Jean King Cup: appuntamento domenica alle 11 contro gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, ... Da corriere.it