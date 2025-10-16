Buona la prima al Wta 500 di Ningbo per Jasmine Paolini. La tennista azzurra, testa di serie numero due, ha battuto in due set la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo un primo parziale in pieno controllo, conquistato strappando per tre volte la battuta alla sua avversaria, la 29enne toscana ha faticato di più nel secondo, prima di portare a casa la partita con un break decisivo nel dodicesimo gioco. Ai quarti di finale incrocerà la svizzera Belinda Bencic, ex numero quattro del mondo e medaglia d’oro in singolare ai Giochi di Tokyo 2020. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Paolini avanza ai quarti di Ningbo: battuta Kudermetova