Paola Cortellesi sul red carpet della Festa di Roma | Sono a buon punto col secondo film

Dopo il successo di C'era una volta domani, Paola Cortellesi è impegnata nello sviluppo del secondo lungometraggio, ma si è concessa una pausa per presiedere la giuria della Festa di Roma. Elegantissima, fasciata in abito blu e nero Giorgio Armani, Paola Cortellesi ha rassicurato i fan annunciando che il suo secondo film da regista è a buon punto. L'attrice ha sfilato sul red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma, dove è presente in veste di presidente di giuria del concorso Progressive cinema, aggiornando il pubblico sui suoi prossimi impegni. "Col secondo film, siamo a buon punto" ha dichiarato ai microfoni di Aska News. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Paola Cortellesi sul red carpet della Festa di Roma: "Sono a buon punto col secondo film"

