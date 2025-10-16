Pancaro | Maldini aveva fatto un lavoro straordinario Sbagliato mandarlo via

L'ex difensore del Milan Paolo Pancaro ha parlato di tanti argomenti: stadio, stagione attuale e passato. Un passaggio su Paolo Maldini. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pancaro: “Maldini aveva fatto un lavoro straordinario. Sbagliato mandarlo via”

