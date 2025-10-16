Panatta affonda Donnarumma | gli bastano poche parole

Le parole di Adriano Panatta hanno sorpreso tutti i fan di Gigio Donnarumma: nessuno si aspettava potesse arrivare a tanto. Il 3-0 con cui gli azzurri hanno regolato gli avversari ha permesso alla squadra allenata dal CT Gattuso di conquistare almeno il pass per i playoff. Il primo posto è ormai praticamente impossibile da raggiungere: alla Norvegia di Haaland basterà infatti battere l’Estonia nel prossimo match per assicurarsi al 99% il pass per il Mondiale (la differenza reti è +26 contro il +10 dell’Italia). Anche se la Norvegia dovesse clamorosamente perdere in casa contro l’Estonia il prossimo 13 novembre avrebbe comunque due risultati su tre nell’ultimo match proprio contro gli azzurri grazie all’enorme differenza reti di vantaggio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Panatta affonda Donnarumma: gli bastano poche parole

