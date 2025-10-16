Panariello dal 19 al 21 ottobre al Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo E se domani…

ROMA – Giorgio Panariello arriva a Roma per tre date domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E se domani.”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

