Pamela uccisa perché o con me o con nessun altro Tutte le aggravanti riconosciute a Soncin

"Il filo conduttore che ha spinto l’autore del reato, ben prima di entrare nell’appartamento, è quello del 'o con me o con nessun altro'”. Lo scrive il giudice preliminare Tommaso Perna nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per Gianluca Soncin, che il 14 ottobre è entrato nell'appartamento milanese della fidanzata Pamela Genini e l'ha uccisa a coltellate. Secondo gli inquirenti, Soncin aveva il preciso scopo di togliere la vita alla ragazza, che fino all'ultimo lo ha implorato (invano) di smettere di colpirla, cercando di convincerlo che sarebbe rimasta insieme a lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

