Pamela uccisa perché o con me o con nessun altro Il gip | Una relazione ben oltre la tossicità Soncin resta in carcere

“O con me o con nessun altro”. Questa, secondo il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna, è la logica che ha spinto Gianluca Soncin a piombare martedì sera nell’appartamento milanese di Pamela Genini, la 29enne originaria della Valle Imagna uccisa con 24 coltellate. Una spedizione pianificata almeno una settimana prima, visto il mazzo di chiavi duplicato di nascosto e i due coltelli a serramanico che aveva portato con se. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere del 52enne accusato di omicidio pluriaggravato, accogliendo integralmente la richiesta avanzata dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella sulla base delle indagini condotte dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pamela uccisa perché “o con me, o con nessun altro”. Il gip: “Una relazione ben oltre la tossicità, Soncin resta in carcere”

