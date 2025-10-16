"Il filo conduttore che ha spinto l’autore del reato, ben prima di entrare nell’appartamento, è quindi quello del 'o con me o con nessun altro'”. Lo scrive il giudice Tommaso Perna nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per Gianluca Soncin, che il 14 ottobre è entrato nell'appartamento della fidanzata Pamela Genini con il preciso scopo di uccidere la ragazza. Secondo il gip l'omicidio è nato dalla "volontà di costringere la donna a non interrompere la relazione con lui" e "una tal ragione è futile e bieca, non meritando alcun tipo di umana comprensione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pamela uccisa perché "o con me, o con nessun altro". Il gip riconosce tutte le aggravanti a Soncin