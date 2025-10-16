Pamela uccisa perché o con me o con nessun altro Il gip riconosce tutte le aggravanti a Soncin
"Il filo conduttore che ha spinto l’autore del reato, ben prima di entrare nell’appartamento, è quindi quello del 'o con me o con nessun altro'”. Lo scrive il giudice Tommaso Perna nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per Gianluca Soncin, che il 14 ottobre è entrato nell'appartamento della fidanzata Pamela Genini con il preciso scopo di uccidere la ragazza. Secondo il gip l'omicidio è nato dalla "volontà di costringere la donna a non interrompere la relazione con lui" e "una tal ragione è futile e bieca, non meritando alcun tipo di umana comprensione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Ho iniziato a sospettare molto quando lei mi mandò le foto dove aveva questi lividi sotto gli occhi" Parla a Fanpage.it Elisa Bella Bartolotti, l'amica di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin - facebook.com Vai su Facebook
Sentito in carcere il compagno di #Pamela uccisa sul balcone di casa con 24 coltellate. Una storia di violenza durata mesi. La donna non aveva mai denunciato. Al #Tg2Rai ore 13,00 #16ottobre - X Vai su X
Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Come scrive ilmessaggero.it