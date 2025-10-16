Pamela si è accorta che stava morendo Il Gip convalida il fermo di Soncin | Rischio concreto che potesse uccidere anche l’ex della ragazza

16 ott 2025

Resterà in carcere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini. Il Gip ha confermato tutte le aggravanti: premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazione affettiva. Oggi, durante l’interrogatorio dello stesso giudice per le indagini preliminari di Milano Tommaso Perna si è avvalso della facoltà di non rispondere. Soncin, assistito dall’avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea del silenzio come già aveva fatto subito dopo l’arresto in ospedale, dove era stato portato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio. La sua legale, revocata in quanto Soncin ha nominato un avvocato di fiducia, ha spiegato che l’uomo «non è lucido. 🔗 Leggi su Open.online

