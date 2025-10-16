Pamela Genini voleva lasciare Gianluca Soncin Potevo salvarla non ci sono riuscito

«Avrei dovuto fare in modo di salvarla, e questo è il peso che dovrò portare ». Francesco D., 40 anni, è un imprenditore edile. Lavora nella ditta di famiglia a Sant’Omobono in Valle Imagna. Ha avuto una relazione con Pamela Genini. Ed era con lei al telefono quando Gianluca Soncin è entrato in casa con una copia delle chiave e l’ha ammazzata a coltellate. Francesco ha ricevuto una richiesta di aiuto da Pamela. Ha chiamato la polizia. Ma non è riuscito a salvarla: «In questo momento sto cercando di essere lucido e trovare il coraggio di andare avanti. Perché questo è quello che fa un uomo coraggioso. 🔗 Leggi su Open.online

