Pamela Genini uccisa dal fidanzato | Non ci siamo accorti mai visto segni di violenza Sembrava felice

“Non ci siamo mai accorti di nulla, quando la vedevamo si mostrava felice, se l’avessimo saputo l’avremmo aiutata, l’abbiamo vista lunedì, ha trascorso la giornata con la sua famiglia, col padre, la madre, i fratelli, era tranquillissima”. Così, ai microfoni di Ore 14 in onda su Rai 2 durante il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook

Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X

L’ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal compagno: “Voleva fuggire, è morta per salvare la sua famiglia” - Era al telefono con lui la sera del 14 ottobre quando il suo compagno, Gianluca Soncin, è entrato in cas ... Scrive fanpage.it

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Segnala ilmessaggero.it

Pamela Genini, così è stata uccisa da Gianluca Soncin: 24 coltellate, le urla, l'ultimo inganno e la fuga nel terrazzo. «Se mi lasci ti ammazzo te e tua madre» - Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre ... Lo riporta leggo.it