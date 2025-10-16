Pamela Genini uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate l’ultimo messaggio | Aiuto è entrato

Negli ultimi istanti di vita è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizia di Stato simulando una consegna. “Secondo piano, Glovo”, le ultime parole di Pamela Genini, 29 anni, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin, con cui da mesi intratteneva una relazione tossica fatta di rotture e riavvicinamenti. L’uomo, in stato di fermo e che subito dopo i fatti ha tentato o forse inscenato un tentativo di suicidio ferendosi con un fendente alla gola, l’ha colpita con 24 coltellate al collo, dorso, braccia, torace e mani. La giovane, originaria di Bergamo, modella e imprenditrice, è stata soccorsa nel suo appartamento di via Iglesias 33 a Milano martedì sera ancora agonizzante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate, l’ultimo messaggio: “Aiuto, è entrato”

