Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin Roberta Bruzzone punta il dito contro chi sapeva delle violenze
Il commento di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, sulla mancata denuncia di Pamela Genini nei confronti di Gianluca Soncin. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Pamela Genini potevo essere io, poteva essere ciascuna di noi. Perché quando parliamo di violenza contro le donne e di femminicidi non parliamo di margine, di devianza, di imprudenza, di follia. Stiamo parlando della cultura dominante - X Vai su X
Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate davanti a decine di testimoni dal compagno che aveva lasciato. È l’ultimo femminicidio in Italia solo in ordine di tempo. Che ce ne saranno altri è certezza data da statistiche uguali da anni: una donna uccisa ogni t - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... Lo riporta fanpage.it
Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... Riporta fanpage.it
Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido» - È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Lo riporta ilgazzettino.it