Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin Roberta Bruzzone punta il dito contro chi sapeva delle violenze

Il commento di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, sulla mancata denuncia di Pamela Genini nei confronti di Gianluca Soncin.

Pamela Genini potevo essere io, poteva essere ciascuna di noi. Perché quando parliamo di violenza contro le donne e di femminicidi non parliamo di margine, di devianza, di imprudenza, di follia. Stiamo parlando della cultura dominante - X Vai su X

Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate davanti a decine di testimoni dal compagno che aveva lasciato. È l’ultimo femminicidio in Italia solo in ordine di tempo. Che ce ne saranno altri è certezza data da statistiche uguali da anni: una donna uccisa ogni t - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... Lo riporta fanpage.it

Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... Riporta fanpage.it

Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido» - È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Lo riporta ilgazzettino.it