Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin pistole e coltelli sequestrati nella sua casa di Cervia

A casa di Gianluca Soncin sequestrati coltelli e pistole scacciacani. Trovate chiavi simili a quelle di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate.

Pamela Genini potevo essere io, poteva essere ciascuna di noi. Perché quando parliamo di violenza contro le donne e di femminicidi non parliamo di margine, di devianza, di imprudenza, di follia. Stiamo parlando della cultura dominante - X Vai su X

Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate davanti a decine di testimoni dal compagno che aveva lasciato. È l’ultimo femminicidio in Italia solo in ordine di tempo. Che ce ne saranno altri è certezza data da statistiche uguali da anni: una donna uccisa ogni t - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini uccisa a coltellate, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L'avvocato: “Dimesso e impassibile”. In casa trovate armi - L’uomo è accusato di omicidio pluriaggravato e si trova in carcere a San Vittore ... Scrive ilgiorno.it

Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... Secondo fanpage.it

Pamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... Riporta fanpage.it