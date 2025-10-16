Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin pistole e coltelli sequestrati nella sua casa di Cervia

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A casa di Gianluca Soncin sequestrati coltelli e pistole scacciacani. Trovate chiavi simili a quelle di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pamela genini uccisa da gianluca soncin pistole e coltelli sequestrati nella sua casa di cervia

© Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, pistole e coltelli sequestrati nella sua casa di Cervia

Approfondisci con queste news

pamela genini uccisa gianlucaPamela Genini uccisa a coltellate, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L'avvocato: “Dimesso e impassibile”. In casa trovate armi - L’uomo è accusato di omicidio pluriaggravato e si trova in carcere a San Vittore ... Scrive ilgiorno.it

pamela genini uccisa gianlucaCosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... Secondo fanpage.it

pamela genini uccisa gianlucaPamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Gianluca