Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin picchiata anche prima del red carpet a Venezia | Riempita di botte

La rivelazione di un'amica di Pamela Genini dopo il femminicidio della 29enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate.

Ore 21.22 di martedì. Pamela Genini è al telefono con F.D., un suo ex. Lei, 29 anni, è una modella e imprenditrice bergamasca che da qualche tempo vive a Milano. I due sono rimasti in contatto. Pamela si confida: gli dice di sentirsi sola dopo la recente fine d - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, il grido d’aiuto al telefono e la morte in diretta: cronaca di un femminicidio https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/femminicidio_milano_gorla_pamela_genini_che_cosa_e_successo-424915704/?ref=twhl… - X Vai su X

Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido» - È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Segnala ilgazzettino.it

Femminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Secondo fanpage.it

Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... fanpage.it scrive