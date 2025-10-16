Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin nella chat con l' ex la disperazione e il tentativo di cercare aiuto

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini aveva provato a chiedere aiuto in chat, prima di essere aggredita e uccisa da Gianluca Soncin. L'uomo in silenzio davanti al giudice. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pamela genini uccisa da gianluca soncin nella chat con l ex la disperazione e il tentativo di cercare aiuto

© Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, nella chat con l'ex la disperazione e il tentativo di cercare aiuto

