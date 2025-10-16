Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin l' ultima telefonata raccontata dall' ex fidanzato Francesco Dolci

L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa da Gianluca Soncin, raccontata dall'ex fidanzato della donna Francesco Dolci.

Femminicidio di Pamela Genini, Soncin resta in silenzio davanti al gip https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/pamela_genini_femminicidio_oggi_interrogatorio_gianluca_soncin-424916737/?ref=twhl… - X Vai su X

Ieri, a Milano, Pamela Genini è stata uccisa dall’ex compagno. È l’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Oggi, però, non siamo in grado di fornire un numero preciso perché nel nostro Paese non esiste un registro ufficiale e pubblico dei femminicidi. Il report d - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... fanpage.it scrive

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Scrive ilmessaggero.it

Gianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido» - È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Segnala ilgazzettino.it