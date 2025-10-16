Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin l' ultima telefonata raccontata dall' ex fidanzato Francesco Dolci

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa da Gianluca Soncin, raccontata dall'ex fidanzato della donna Francesco Dolci. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pamela genini uccisa da gianluca soncin l ultima telefonata raccontata dall ex fidanzato francesco dolci

© Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, l'ultima telefonata raccontata dall'ex fidanzato Francesco Dolci

Altre letture consigliate

pamela genini uccisa gianlucaPamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... fanpage.it scrive

pamela genini uccisa gianlucaPamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Scrive ilmessaggero.it

pamela genini uccisa gianlucaGianluca Soncin ha massacrato Pamela Genini. L'incubo al festival di Venezia: le strappò i vestiti, la prese a pugni e disse «ti uccido» - È apparso così, davanti alla pm Alessia Menegazzo, Gianluca Soncin, poche ore dopo aver massacrato la compagna, la 29enne Pamela Genini. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Gianluca