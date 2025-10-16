Pamela Genini uccisa a Milano L' ultimo sms all' ex fidanzato | Ho paura Gianluca ha il doppione delle chiavi

Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi»

Femminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Da fanpage.it

Pamela Genini uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin, l’escalation di violenze in un anno: le minacce di morte alla cagnolina, le liti e l’ultimo tragico incontro - Lei sempre gentile, col viso incorniciato da lunghi capelli biondi e con l'immancabile cagnolino bianco al guinzaglio. Come scrive ilgiorno.it