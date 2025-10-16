Pamela Genini uccisa a Milano L' ultimo sms all' ex fidanzato | Ho paura Gianluca ha il doppione delle chiavi

Ilmessaggero.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno  ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi»

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata.

pamela genini uccisa milanoFemminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Da fanpage.it

pamela genini uccisa milanoPamela Genini uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin, l’escalation di violenze in un anno: le minacce di morte alla cagnolina, le liti e l’ultimo tragico incontro - Lei sempre gentile, col viso incorniciato da lunghi capelli biondi e con l'immancabile cagnolino bianco al guinzaglio. Come scrive ilgiorno.it

