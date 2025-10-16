Pamela Genini uccisa a Milano le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne | Se mi lasci ammazzo te e tua madre

Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato. In un'occasione, il 52enne avrebbe fatto una videochiamata sotto casa dei genitori della donna. Il 14 ottobre, l'imprenditore di Biella l'ha uccisa in casa a Milano con 24 coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

