Pamela Genini uccisa a Milano le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne | Se mi lasci ammazzo te e tua madre

Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato. In un'occasione, il 52enne avrebbe fatto una videochiamata sotto casa dei genitori della donna. Il 14 ottobre, l'imprenditore di Biella l'ha uccisa in casa a Milano con 24 coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29 coltellate dal compagno nella sua casa di Milano racconta che l'estate scorsa, durante

Pamela Genini, il grido d'aiuto al telefono e la morte in diretta: cronaca di un femminicidio

Cosa sappiamo sull'omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata.