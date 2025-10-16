Pamela Genini Soncin resta in carcere | Poteva uccidere sia la mamma che l' ex Lei ha sofferto ma doveva denunciare

16 ott 2025

Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per la morte di Pamela Genini, uccisa due giorni fa con 24 coltellate in casa a Milano, deve restare in carcere: lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pamela Genini, Soncin resta in carcere: «Poteva uccidere sia la mamma che l'ex. Lei ha sofferto, ma doveva denunciare»

