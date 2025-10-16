Pamela Genini Soncin resta in carcere | Poteva uccidere sia la mamma che l' ex Lei ha sofferto ma doveva denunciare

Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per la morte di Pamela Genini, uccisa due giorni fa con 24 coltellate in casa a Milano, deve restare in carcere: lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini, Soncin resta in carcere: «Poteva uccidere sia la mamma che l'ex. Lei ha sofferto, ma doveva denunciare»

Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook

Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X

Pamela Genini, Soncin resta in carcere: «Lei ha sofferto, si è accorta che stava morendo. Spedizione decisa da giorni» - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per la morte di Pamela Genini, uccisa due giorni fa con 24 coltellate in casa a Milano, deve restare in carcere: lo ha deciso il ... Come scrive corriereadriatico.it

L'omicidio di Pamela Genini: a casa di Soncin, a Cervia, trovati altri coltelli e pistole scacciacani. L'uomo resta in carcere - In casa di Gianluca Soncin, a Cervia, gli investigatori hanno sequestrato una decina di coltelli, 'cutter' e a serramanico, simili a quello usato per uccidere Pamela Genini, e quattro- Scrive gazzettadiparma.it

?? Milano, femminicidio di Pamela Genini: Soncin resta in silenzio davanti al gip - L’uomo, ora detenuto nel carcere di San Vittore, è accusato di omicidio aggravato per premeditazione, futili motivi, relazione sentimentale, crudeltà e stalking. Secondo giornaledipuglia.com