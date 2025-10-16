Pamela Genini rimase incinta ma abortì non voleva figli da lui Parla l’ex fidanzato della vittima | Lui la violentava voleva lasciarlo
«Avrei dovuto fare in modo di salvarla, e questo è il peso che dovrò portare ». Francesco D., 40 anni, è un imprenditore edile. Lavora nella ditta di famiglia a Sant’Omobono in Valle Imagna. Ha avuto una relazione con Pamela Genini. Ed era con lei al telefono quando Gianluca Soncin è entrato in casa con una copia delle chiave e l’ha ammazzata a coltellate. Francesco ha ricevuto una richiesta di aiuto da Pamela. Ha chiamato la polizia. Ma non è riuscito a salvarla: «In questo momento sto cercando di essere lucido e trovare il coraggio di andare avanti. Perché questo è quello che fa un uomo coraggioso. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook
Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X
L'ex fidanzato di Pamela Genini: «Soncin la violentava. Lei rimase rimasta incinta ma abortì, non voleva figli da quell'uomo» - L'ex fidanzato della ragazza di Strozza, uccisa a Milano, racconta le confidenze che aveva raccolto da lei: solo due mesi dopo l'inizio della relazione, quando il comportamento oppressivo dell'uomo er ... msn.com scrive
Chi era davvero Pamela Genini e le parole del fratello Nicola: "Non mi ha mai parlato di Gianluca Soncin" - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, parlano il fratello e il compagno della 29enne: "Del suo nuovo compagno non sapevamo nulla" ... Come scrive virgilio.it
Soncin förblev tyst inför den utredande domaren för kvinnomordet på Pamela Genini: vapen beslagtogs från hennes hem. - Pamela Genini, Soncin davanti al gip: si avvale della facoltà di non rispondere mentre proseguono le indagini. Scrive notizie.it