Pamela Genini lussi red carpet e viaggi Ma per fuggire da lui voleva tornare in paese

Modella, imprenditrice, agente immobiliare, viaggiatrice, un po’ influencer. La ragazza stava cercando casa lì dove era nata e cresciuta. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pamela Genini, lussi, red carpet e viaggi. “Ma per fuggire da lui voleva tornare in paese”

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia" L’ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin - facebook.com Vai su Facebook

Il fratello di Pamela Genini: “Non ci diceva nulla per non farci preoccupare. E ora siamo sconvolti” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/pamela_genini_intervista_fratello_femminicidio-424915763/?ref=twhl… - X Vai su X

Pamela Genini, dalle luci del red carpet alla morte brutale. Gianluca Soncin ha portato l'arma e l'ha uccisa con 24 coltellate: «Aveva pianificato tutto» - Quando nella casa di via Iglesias a Milano è arrivata la polizia, Gianluca Soncin stava ancora infierendo sul corpo con il ... Scrive corriereadriatico.it

Pamela Genini, chi era la 29enne uccisa a Milano: partecipò a una trasmissione in tv con Luxuria, la vita di lusso tra Montecarlo e Dubai - Quando aveva 19 anni Pamela Genini, la 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento di Milano, aveva provato a sfondare nel mondo dello spettacolo partecipando al ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ex modella e imprenditrice aveva sfilato un mese fa sul red carpet del Festival di Venezia - Originaria della provincia di Bergamo Pamela Genini ad appena 19 anni era stata in televisione come partecipante del reality show di Deejay Tv Isola di Adamo ed Eva. Come scrive msn.com