Pamela Genini l' ex moglie di Gianluca Soncin | Addolorati per la ragazza con lui nessun rapporto Le armi in casa la droga le bugie

Leggo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ex moglie di Gianluca Soncin, l'uomo arrestato per l'omicidio della 29enne Pamela Genini a Milano, parla all'agenzia ANSA - chiedendo di non diffondere le sue. 🔗 Leggi su Leggo.it

pamela genini l ex moglie di gianluca soncin addolorati per la ragazza con lui nessun rapporto le armi in casa la droga le bugie

© Leggo.it - Pamela Genini, l'ex moglie di Gianluca Soncin: «Addolorati per la ragazza, con lui nessun rapporto». Le armi in casa, la droga, le bugie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pamela genini ex moglieGianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: le indagini degli inquirenti - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e ... Scrive ilmessaggero.it

pamela genini ex moglieGianluca Soncin confuso, il killer di Pamela Genini in silenzio. Il figlio, l'ex moglie, il passato violento. Lei gridava «non lo farò più» mentre lui la accoltellava - Subito dopo essere stato fermato per l'omicidio della sua fidanzata Pamela Genini di 29 anni, uccisa con 25 coltellate nella sua casa di Milano, Gianluca Soncin, 52, era ... Segnala ilmessaggero.it

pamela genini ex moglieSoncin, oggi l'interrogatorio del killer di Pamela Genini. Il figlio, l'ex moglie, il passato violento. Lei gridava «non lo farò più» mentre lui la accoltellava - Subito dopo essere stato fermato per l'omicidio della sua fidanzata Pamela Genini di 29 anni, uccisa con 25 coltellate nella sua casa di Milano, Gianluca Soncin, 52, era «confuso, ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Ex Moglie