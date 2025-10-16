Pamela Genini l' ex moglie di Gianluca Soncin | Addolorati per la ragazza con lui nessun rapporto Le armi in casa la droga le bugie
La ex moglie di Gianluca Soncin, l'uomo arrestato per l'omicidio della 29enne Pamela Genini a Milano, parla all'agenzia ANSA - chiedendo di non diffondere le sue. 🔗 Leggi su Leggo.it
Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook
Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X
Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: le indagini degli inquirenti - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e ... Scrive ilmessaggero.it
Gianluca Soncin confuso, il killer di Pamela Genini in silenzio. Il figlio, l'ex moglie, il passato violento. Lei gridava «non lo farò più» mentre lui la accoltellava - Subito dopo essere stato fermato per l'omicidio della sua fidanzata Pamela Genini di 29 anni, uccisa con 25 coltellate nella sua casa di Milano, Gianluca Soncin, 52, era ... Segnala ilmessaggero.it
Soncin, oggi l'interrogatorio del killer di Pamela Genini. Il figlio, l'ex moglie, il passato violento. Lei gridava «non lo farò più» mentre lui la accoltellava - Subito dopo essere stato fermato per l'omicidio della sua fidanzata Pamela Genini di 29 anni, uccisa con 25 coltellate nella sua casa di Milano, Gianluca Soncin, 52, era «confuso, ... Segnala ilmattino.it