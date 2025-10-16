Pamela Genini l’ex Francesco Dolci | Soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti poi si scusava e VIDEO

L’ex fidanzato di Pamela Genini racconta a Storie Italiane gli abusi subiti dalla 29enne: “Le dava schiaffi, pugni sui denti e la minacciava di ucciderla”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci: "Soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti, poi si scusava e...". VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook

Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X

Morte Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci: «Gianluca Soncin è un mostro, glielo dicevo da tempo» - Lui da tempo premeditava quello che ha fatto, minacciava di ammazzare lei, la madre, la famiglia, la sorella incinta”, ... Scrive leggo.it

Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci: «Stava programmando di fuggire all'estero, le dicevamo di denunciare ma aveva paura» - «Pamela voleva scappare, stava programmando la fuga», lo ha detto a 'Storie Italiane' su Rai 1 Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate ... Riporta msn.com

Chi era davvero Pamela Genini e le parole del fratello Nicola: "Non mi ha mai parlato di Gianluca Soncin" - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, parlano il fratello e il compagno della 29enne: "Del suo nuovo compagno non sapevamo nulla" ... Come scrive virgilio.it