Pamela Genini l’ex Francesco Dolci | Soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti poi si scusava e VIDEO

Pamela Genini l'ex Francesco Dolci | Soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti poi si scusava

L'ex fidanzato di Pamela Genini racconta a Storie Italiane gli abusi subiti dalla 29enne: "Le dava schiaffi, pugni sui denti e la minacciava di ucciderla".

Pamela Genini, uccisa da un ex violento e possessivo, poteva essere ciascuna di noi. Parleremo di più di lei perché questa giovane donna era indipendente e libera, fuori dai soliti cliché. Ma poi resterà un nome tra tanti

Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più»

Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci: «Da Gianluca Soncin schiaffi e pugni sui denti, si scusava e poi alzava il tiro» - Lui da tempo premeditava quello che ha fatto, minacciava di ammazzare lei, la madre, la famiglia, la sorella incinta"

Pamela Genini, l'ex compagno: «Non ha mai denunciato Soncin per proteggere la sua famiglia. Se rifiutava i rapporti, la violentava» - Stava aiutando Pamela a uscire da quella relazione tossica, «un po' alla volta», così da non scatenare la furia omicida di Gianluca Soncin.

Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci: «Stava programmando di fuggire all'estero, le dicevamo di denunciare ma aveva paura» - «Pamela voleva scappare, stava programmando la fuga», lo ha detto a 'Storie Italiane' su Rai 1 Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate