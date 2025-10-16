Pamela Genini l’ex Francesco Dolci | Soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti poi si scusava e VIDEO

Affaritaliani.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex fidanzato di Pamela Genini racconta a Storie Italiane gli abusi subiti dalla 29enne: “Le dava schiaffi, pugni sui denti e la minacciava di ucciderla”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

pamela genini l8217ex francesco dolci soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti poi si scusava e video

© Affaritaliani.it - Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci: "Soncin la prendeva a schiaffi e pugni sui denti, poi si scusava e...". VIDEO

Approfondisci con queste news

pamela genini l8217ex francescoPamela Genini, l’ex Francesco Dolci: «Da Gianluca Soncin schiaffi e pugni sui denti, si scusava e poi alzava il tiro» - Lui da tempo premeditava quello che ha fatto, minacciava di ammazzare lei, la madre, la famiglia, la sorella incinta”, ... Segnala leggo.it

pamela genini l8217ex francescoPamela Genini, l’ex compagno: «Non ha mai denunciato Soncin per proteggere la sua famiglia. Se rifiutava i rapporti, la violentava» - Stava aiutando Pamela a uscire da quella relazione tossica, «un po’ alla volta», così da non scatenare la furia omicida di Gianluca Soncin. Riporta ilmessaggero.it

pamela genini l8217ex francescoPamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci: «Stava programmando di fuggire all'estero, le dicevamo di denunciare ma aveva paura» - «Pamela voleva scappare, stava programmando la fuga», lo ha detto a 'Storie Italiane' su Rai 1 Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini L8217ex Francesco