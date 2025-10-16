Pamela Genini la foto dei lividi inviata all' amica 8 mesi fa Gianluca Soncin le puntò anche una pistola contro | perché nessuno l' ha fermato?

Ilmessaggero.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volto pieno di ferite e gli occhi lucidi. Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall?ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pamela Genini, la foto dei lividi inviata all'amica 8 mesi fa. Gianluca Soncin le puntò anche una pistola contro: perché nessuno l'ha fermato?

pamela genini foto lividiPamela Genini, la foto dei lividi inviata all'amica 8 mesi fa. Gianluca Soncin le puntò anche una pistola contro: perché nessuno l'ha fermato? - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato ... Come scrive ilmessaggero.it

