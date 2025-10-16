Pamela Genini la foto dei lividi inviata all' amica 8 mesi fa Gianluca Soncin le puntò anche una pistola contro | perché nessuno l' ha fermato?

Il volto pieno di ferite e gli occhi lucidi. Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall?ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, la foto dei lividi inviata all'amica 8 mesi fa. Gianluca Soncin le puntò anche una pistola contro: perché nessuno l'ha fermato?

Scopri altri approfondimenti

Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29 coltellate dal compagno nella sua casa di Milano racconta che l'estate scorsa, durante - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, il grido d’aiuto al telefono e la morte in diretta: cronaca di un femminicidio https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/femminicidio_milano_gorla_pamela_genini_che_cosa_e_successo-424915704/?ref=twhl… - X Vai su X

Pamela Genini, la foto dei lividi inviata all'amica 8 mesi fa. Gianluca Soncin le puntò anche una pistola contro: perché nessuno l'ha fermato? - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato ... Come scrive ilmessaggero.it

Pamela Genini, la foto dei lividi inviata all'amica 8 mesi fa. Gianlua Soncin le puntò anche una pistola contro: perché nessuno l'ha fermato? - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato ... Riporta msn.com

Pamela Genini, Gianluca Soncin l'aveva picchiata e minacciata con una pistola. L'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata», le foto delle violenze - Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Lo riporta msn.com