Pamela Genini il grido d’aiuto al telefono e la morte in diretta | cronaca di un femminicidio

Un “quadro agghiacciante”: così la pm descrive l’omicidio con 24 coltellate della donna, uccisa davanti ai vicini dal compagno che aveva lasciato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Pamela Genini, il grido d'aiuto al telefono e la morte in diretta: cronaca di un femminicidio

