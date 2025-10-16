Pamela Genini il gip | Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione omicida una settimana prima | La vittima si è accorta che stava morendo ha sofferto

Il 52enne resta in carcere. L'avvocato: "Non lucido e fisicamente dimesso". A casa sua trovati altri coltelli e pistole scacciacani.

Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati

Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l'ex prima dell'omicidio: "È entrato, di' alla polizia di non citofonare"

Pamela Genini, Soncin resta in carcere: «Lei ha sofferto, si è accorta che stava morendo. Spedizione decisa da giorni» - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per la morte di Pamela Genini, uccisa due giorni fa con 24 coltellate in casa a Milano, deve restare in carcere: lo ha deciso il

Soncin non risponde al gip e resta in carcere, poteva uccidere l'ex di Pamela - Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare, come richiesto dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini

Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell'interrogatorio