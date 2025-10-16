Pamela Genini Gianluca Soncin non risponde al gip

Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a Milano Pamela Genini, 29 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip Tommaso Perna, iniziato alle 10 è terminato dopo circa un’ora. Il 52enne, difeso dall’avvocata Simona Luceri, è ritenuto responsabile di omicidio volontario con una serie di aggravanti, tutte da ergastolo: il legame affettivo con la vittima, la crudeltà, i futili motivi, ma soprattutto la premeditazione per essersi recato nell’abitazione della modella e imprenditrice bergamasca. L’uomo si è recato nella casa della vittima, in zona Gorla-Martesana, dopo essersi procurato una copia delle chiavi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini, Gianluca Soncin non risponde al gip

