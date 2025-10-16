Vladimir Luxuria ha commentato la tragica morte di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a Milano che conobbe nel 2015 quando condusse il reality show “L’isola di Adamo ed Eva”. “Sono rimasta malissimo. – ha detto la conduttrice ed ex parlamentare all’Adnkronos – All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”. “È terribile. – ha continuato a proposito dei femminicidi – Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pamela Genini declinò il corteggiamento di un ragazzo perché lo trovò irrispettoso. Quando è arrivata sul set era un raggio di sole”: il ricordo di Vladimir Luxuria