Pamela Genini declinò il corteggiamento di un ragazzo perché lo trovò irrispettoso Quando è arrivata sul set era un raggio di sole | il ricordo di Vladimir Luxuria
Vladimir Luxuria ha commentato la tragica morte di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a Milano che conobbe nel 2015 quando condusse il reality show “L’isola di Adamo ed Eva”. “Sono rimasta malissimo. – ha detto la conduttrice ed ex parlamentare all’Adnkronos – All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”. “È terribile. – ha continuato a proposito dei femminicidi – Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il femminicidio di Pamela Genini a Milano. Stefania Bartoccetti (Telefono Donna): «Le donne sono più consapevoli ma non basta. Bisogna che l'uomo impari cos'è il vero amore». L'articolo di Elisa Campisi https://buff.ly/lLp6Vqe - X Vai su X
L'ex di Pamela Genini | Il Caffè di Massimo Gramellini - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Genini, Vladimir Luxuria che condusse l'Isola di Adamo ed Eva: «Declinò un corteggiamento, lo trovò irrispettoso» - All'inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Lo riporta msn.com