Pamela Genini cronaca di una morte annunciata | le minacce le mancate denunce e l' ex fidanzato che ha provato a salvarla ci invita a non arrenderci

Pesa come un macigno sulla ragione la parola ineluttabilità, nefasto sinonimo di resa di fronte all?ennesimo femminicidio che ci consegna ancora una volta all?impotenza e alla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, cronaca di una morte annunciata: le minacce, le mancate denunce e l'ex fidanzato (che ha provato a salvarla) ci invita a non arrenderci

News recenti che potrebbero piacerti

Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29 coltellate dal compagno nella sua casa di Milano racconta che l'estate scorsa, durante - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, il grido d’aiuto al telefono e la morte in diretta: cronaca di un femminicidio https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/femminicidio_milano_gorla_pamela_genini_che_cosa_e_successo-424915704/?ref=twhl… - X Vai su X

Pamela Genini, la morte in diretta sotto gli occhi dei vicini: inginocchiata e schiaffeggiata da Gianluca Soncin, poi le 24 coltellate. L’ultimo sms: “È qui, chiama la ... - Milano, la 33enne stava parlando con l’ex fidanzato quando la chiamata si è interrotta: “Aiuto, aiuto”. Da ilgiorno.it

Pamela Genini aveva capito che Gianluca Soncin stava per ucciderla. L'ultimo grido d'aiuto: "Ho paura, è in casa" - Cosa è emerso nelle indagini sul femminicidio della modella e imprenditrice, finita con 24 coltellate. Riporta today.it

Pamela Genini uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin, l’escalation di violenze in un anno: le minacce di morte alla cagnolina, le liti e l’ultimo tragico incontro - Lei sempre gentile, col viso incorniciato da lunghi capelli biondi e con l'immancabile cagnolino bianco al guinzaglio. Da ilgiorno.it