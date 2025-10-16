palosco piange valentina foresti improvvisamente scomparsa a soli 26 anni

Palosco. C’è un’intera comunità sotto choc per la improvvisa scomparsa di Valentina Foresti, giovane di 26 anni, residente in paese. Secondo quanto appreso, la morte sarebbe avvenuta a seguito di un malore improvviso. Con la sua scomparsa, Valentina lascia mamma Mery, papà Orazio e il fratello Samuel. La giovane Era conosciuta e benvoluta in paese, dove viveva e lavorava. La veglia di preghiera si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10.30, mentre i funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Palosco alle ore 15.30, partendo dall’abitazione di famiglia in via Croce 20 e proseguendo poi per il cimitero locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

