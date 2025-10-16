Palm Royale | svelato il trailer della seconda stagione in arrivo il 12 novembre

È quasi ora di tornare nel club più esclusivo di Palm Beach. Oggi Apple TV+ ha presentato il trailer ricco di star della seconda stagione di Palm Royale, che farà il suo debutto il 12 novembre con il primo episodio dei dieci in totale, seguito da un episodio a settimana fino al 14 gennaio 2026. La seconda stagione della comedy nominata agli Emmy con protagonista e produttrice esecutiva Kristen Wiig, candidata agli Emmy e agli Oscar, e Laura Dern, vincitrice di Oscar ed Emmy, riunisce il suo cast stellare con Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, e dà il benvenuto alle nuove guest star John Stamos, la vincitrice del Tony Award Patti LuPone, Vicki Lawrence e Matt Rogers. 🔗 Leggi su Cinefilos.it