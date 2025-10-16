Pallanuoto | sabato la terza giornata della Serie A1 l’AN Brescia ospita il Telimar nella sfida in vetta
Prosegue senza interruzioni il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile 2025-2026. Sabato 18 ottobre in acqua tutte le squadre, come di consueto: sette le partite in programma. Il match più atteso è lo scontro diretto tra AN Brescia e Telimar: si sfidano due compagini prime della classe a punteggio pieno. Pro Recco che proverà la consueta fuga: match casalingo con il De Akker. A seguire i liguri ci saranno i corregionali dell’RN Savona che aprono il turno in trasferta in Sicilia con l’Ortigia. Diverse le sfide salvezza in programma. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’ordine degli incontri ed il programma. 🔗 Leggi su Oasport.it
