Pallanuoto Euro Cup 2025-2026 | Savona e Trieste vincono all’esordio
Le due italiane impegnate nell’Euro Cup 2025-2026 vincono nella prima giornata della fase a gironi: nel Gruppo D il Savona compie l’impresa imponendosi di misura in rimonta in trasferta contro i tedeschi dello Spandau 04 Berlino, sconfitti a domicilio per 15-16, mentre nel Gruppo B il Trieste domina in casa contro gli spagnoli del Barcellona, battuti per 20-16. L’impresa di giornata è del Savona, che in Germania passa per 15-16 in casa dello Spandau 04 Berlino, nonostante un inizio da incubo, con i tedeschi in vantaggio per 4-0 dopo meno di 4?. I liguri reagiscono ed il gap al primo intervallo è di un solo gol sul 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
