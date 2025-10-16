Pallamano | Italia femminile travolta dai Paesi Bassi nella prima partita di qualificazione agli Europei 2026

Il cammino della nazionale italiana femminile di pallamano nel percorso di qualificazione agli Europei 2026 inizia con una – preventivabile – s confitta nella sfida in trasferta contro i Paesi Bassi per 42-19 A s-Hertogenbosch di fatto non c’è gara, troppo più forti le “Orange” in una partita dove le azzurre (in maglia bianca, ndr) hanno provato comunque a fare del loro meglio per trarre indicazioni importanti in vista del prosieguo del percorso nel Girone 2, di cui fanno parte anche Svizzera e Bosnia Herzegovina. Pronti via ed è subito 3-0, con Housheer ad aprire le marcature. L’Italia segna il 3-1 Vanessa Djiogap (3 reti per lei come per Fantoni), ma subisce un nuovo e questa volta più ampio parziale che porta la gara sul 10-3, zampata di Maarschalkeweerd al 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it

