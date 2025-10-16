Pallamano | Italia femminile travolta dai Paesi Bassi nella prima partita di qualificazione agli Europei 2026
Il cammino della nazionale italiana femminile di pallamano nel percorso di qualificazione agli Europei 2026 inizia con una – preventivabile – s confitta nella sfida in trasferta contro i Paesi Bassi per 42-19 A s-Hertogenbosch di fatto non c’è gara, troppo più forti le “Orange” in una partita dove le azzurre (in maglia bianca, ndr) hanno provato comunque a fare del loro meglio per trarre indicazioni importanti in vista del prosieguo del percorso nel Girone 2, di cui fanno parte anche Svizzera e Bosnia Herzegovina. Pronti via ed è subito 3-0, con Housheer ad aprire le marcature. L’Italia segna il 3-1 Vanessa Djiogap (3 reti per lei come per Fantoni), ma subisce un nuovo e questa volta più ampio parziale che porta la gara sul 10-3, zampata di Maarschalkeweerd al 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
: la Jomi Salerno vince 39-20 l'andata del Round 2 contro le kosovare del Ferizaj e ipoteca il passaggio del turno! Domani, ancora alle 18:00 al Pala Palumbo, campionesse d'Italia in campo per la partita di ritorno. Diretta su PallamanoT - facebook.com Vai su Facebook
Olanda-Italia oggi, Qualificazioni Europei pallamano femminile 2026: orario, tv, programma - Il cammino della nazionale italiana femminile di pallamano, per cercare di strappare il pass per gli Europei 2026, inizia oggi da s- Si legge su oasport.it
Pallamano: Paesi Bassi-Italia, “Mission Impossible” per iniziare il cammino verso gli Europei 2026 - La nazionale italiana femminile di pallamano inizia il suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026. Segnala oasport.it
Pallamano femminile, Erice espugna il campo della Casagrande Padana: 15-37 - Vittoria per l’Ac Life Style Erice, che, alla prima trasferta della stagione, espugna il campo della Casalgrande Padana con il risultato di 15- Lo riporta rainews.it