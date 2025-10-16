Pallamano impegno a Bolzano per la Junior Fasano

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Dopo il doppio impegno casalingo contro Cingoli ed Eppan, torna in terra alto-atesina la Junior Fasano, attesa dalla sfida del PalaGasteiner di Bolzano contro la Ssv Loacker Bozen Volksbank, in programma sabato, 18 ottobre, alle ore 20. La formazione biancazzurra scenderà in campo per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

