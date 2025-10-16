Pallamano Hc Sannio | sabato il debutto in Serie A Silver contro il Cus Palermo

Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” esordirà sabato 18 ottobre, alle ore 18.00, nel campionato di Serie A Silver contro la formazione siciliana del CUS Palermo con la quale ha condiviso la promozione dalla serie cadetta. La gara sarà diretta dai Sig.ri Lorusso Antonio e Lorusso Pierluigi. Per l’occasione Mr. Nicolas Sintas spera di poter contare su tutti gli effettivi, dai quali, nell’ultima amichevole disputata a Gaeta ha ricevuto delle buone sensazioni in vista dell’esordio ufficiale. Nella giornata odierna i gialloblu disputeranno l’ultima seduta di allenamento prima dell’atteso esordio che li vedrà opposti ad una formazione storica del panorama nazionale, gara che, come da tradizione, si terrà in esilio, lontano da Benevento, al PalaCerreto! Il palazzetto dello sport di Cerreto Sannita, grazie alla disponibilità del Presidente Federale, che con l’occasione si ringrazia, ha ottenuto una deroga, senza la quale il team di Benevento si sarebbe dovuto spostare in provincia di Avellino per la disputa dell’incontro! Successivamente, dopo l’esordio casalingo, i ragazzi di Benevento guidati da Capitan Luca Cavuoto dovranno affrontare la lunga e difficile trasferta di Enna prima della sosta per la festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, periodo durante il quale si terrà la rituale presentazione ufficiale, auspicando di poter avere tra i sostenitori e tra gli ospiti presenti, anche l’ Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

