paletto di ferro contro pullman di turisti americani autista ferito paura sulla a1

Fabro (Terni), 16 ottobre 2025 – Grande paura per una comitiva di turisti statunitensi in viaggio sull’autostrada del Sole. Questa mattina intorno alle 9 il pullman con a bordo i turisti stava transitando sulla A1 in direzione nord: partiti da Orvieto, erano diretti verso Siena. Quando il mezzo si trovava a circa dieci chilometri dallo svincolo di Fabro è avvenuto l’ incidente nei pressi dell’area di parcheggio Ritorto: un paletto di ferro, verosimilmente caduto in precedenza da un veicolo in transito, si è conficcato nel parabrezza, ferendo il conducente, che è comunque riuscito con prontezza a fermare il bus nella corsia di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

