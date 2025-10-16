Palermo la folla si ribella ai carabinieri durante un blitz antidroga allo Zen 2 | cosa è successo
Cinque arresti, droga e armi sequestrate: operazione dei Carabinieri allo Zen 2 di Palermo contro lo spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Sin dalle prime ore del mattino, una folla silenziosa ha raggiunto la Cattedrale di Palermo per dare l’ultimo saluto a Paolo Taormina, il giovane ucciso nella notte tra l’11 e il 12 ottobre. Tra i presenti anche studenti del Regina Margherita e del Vittorio Emanuele - facebook.com Vai su Facebook
A #Palermo folla e commozione per i funerali di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a colpi di pistola pochi giorni fa. Le parole dell'arcivescovo: "La violenza non si estirpa con gli eserciti". - X Vai su X