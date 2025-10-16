Palermo la folla si ribella ai carabinieri durante un blitz antidroga allo Zen 2 | cosa è successo

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque arresti, droga e armi sequestrate: operazione dei Carabinieri allo Zen 2 di Palermo contro lo spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

palermo la folla si ribella ai carabinieri durante un blitz antidroga allo zen 2 cosa 232 successo

© Notizie.virgilio.it - Palermo, la folla si ribella ai carabinieri durante un blitz antidroga allo Zen 2: cosa è successo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Palermo Folla Ribella Carabinieri